¿Por qué tuvieron que prender velas aromáticas en la Casa Blanca?

La tensión domina la Casa Blanca, por lo que se tuvieron que prender velas aromáticas para relajar los ánimos, según reporta el Daily Mail.

La razón es que el presidente Donald Trump ha estado en reuniones en persona y vía telefónica con abogados, asesores y miembros de su familia, en el estira y afloja sobre conceder o no el triunfo al presidente electo Joe Biden.

Según la fuente del portal, aunque crecen las voces de que el republicano debería reconocer el triunfo del demócrata, varias personas lo alientan a que continúe la batalla en cortes.

El presidente, dicen, está furioso y sigue el consejo de quienes están a favor de los reclamos legales, como él mismo lo ha expresado en Twitter.

Aunque el yerno del mandatario, Jared Kushner, ha empujado para que se conceda el triunfo del demócrata, señala el Mail.

Este domingo, el presidente Trump ha tuiteado varios mensajes con sus mismos argumentos sobre fraude electoral, incluso afirmó que los demócratas “robaron” la elección.

….Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020