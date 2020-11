Empleada de Walmart hace pública su renuncia a clientes de tienda cansada de acoso y racismo

Gran sensación ha causado un video compartido en Internet por una exempleada de una tienda Walmart, en Texas, llamada Shana Regland, quien renunció a su empleo de una forma poco ortodoxa pero que ha sido bien vista por miles de internautas.

Resulta ser que hace unos días, Shana decidió decirle adiós a su trabajo en Walmart, pues decía sentirse harta de las personas con las que trabajaba.

Así que sacó su teléfono, tomó un megáfono y dirigió las siguientes palabras, tanto a compañeros como a clientes de la tienda: “Atención a todos los clientes de Walmart, compañeros y gerentes, solo vengo aquí a decir que Henry es un racista y un apestoso idiota, Elias es otro imbécil”, comenzó a decir Ragland.

Luego de denunciar el racismo que vivió en su trabajo, también mencionó sobre el acoso que sufrió.

“Jimmy, de la sección deportiva, Joseph el cajero, Larry de jardinería: todos ustedes son unos pervertidos y espero no le hablen a sus hijas como me hablan a mí. Que se jodan todos los gerentes, esta compañía y este puesto”, agregó.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020