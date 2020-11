Ejemplo de superación: Chris Nikic es el primer atleta con síndrome de Down que termina un triatlón

La historia de superación e inspiración de Christopher Nikic le ha dado la vuelta al mundo, y es que se convirtió en el primer hombre con síndrome de Down en terminar un triatlón.

Nikic nadó 3.86 km, pedaleó con su bicicleta por 180 km y corrió un maratón de 42.2 km, en un tiempo de 16 horas, 46 minutos y 9 segundos, apenas 14 minutos antes de la hora límite impuesta por la organización del Ironman de Florida.

De esta forma, su desempeño le hizo ser reconocido oficialmente por los Guinnes World Records.

“Para Chris, la carrera fue mucho más que la línea de meta y la celebración de la victoria. Fue un ejemplo para mostrar a otros niños y familias que han superado obstáculos similares que ningún sueño es demasiado grande o ninguna meta inalcanzable“, dijo a la prensa su padre Nik Nikic, quien no pudo ocultar su emoción al recibir orgulloso a su hijo en la línea de meta.

It's official! @SpecialOlympics Florida athlete @ChrisNikic is an IRONMAN 🏃‍♂️ 🚴 🏊‍♂️

Chris made history as the 1st person with Down syndrome to finish the full triathlon. His feat landed him in the Guinness World Records & inspired so many around the world! #Choosetoinclude #IMFL pic.twitter.com/OiiqnDSbEu

— Special Olympics (@SpecialOlympics) November 8, 2020