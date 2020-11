“Hermanas” en bikini; Bárbara de Regil presume foto con su hija Alexa

View this post on Instagram

Somos para siempre 🌊♥️ Quiero contarles que yo no tuve buena relación con mi mamá en mi adolescencia, y eso me dolía muchísimo …. no era culpa de ella , la verdad era de las 2 . Yo era muy rebelde y ella no tenia paciencia entonces ufff 💥 Así que con mar decidí que sería diferente …. Y no solo la cuido , amo y aconsejo siempre ( regaño también cuando es necesario ) pero SOMOS MEJORES AMIGAS ✨♥️ A que voy ? Que lo que no logre con mi mamá en ese tiempo …: lo hago en mi presente ✨✨✨✨✨✨✨✨ Esto se los digo con el fin de motivarlas a que si no vivieron lo que sueñan … ustedes tienen la oportunidad de que cuando tengan una familia . O con ustedes mismas con su vida y trabajo SEAN LO QUE SUEÑAN SER ✨♥️ Pd; hoy en día me llevo muy bien con mi mamá 🥺 las dos logramos unirnos y ser amigas ♥️ cosa que antes era imposible