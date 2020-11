Jefe de Policía en Arkansas renuncia luego de incitar a matar a todos los demócratas

Un jefe de Policía en Arkansas renunció a su cargo después de que publicar mensajes en los que incitaba a la violencia contra los demócratas.

Lang Holland, que estaba a cargo de la Policía de Marshall, publicó los mensajes la red Parler, que es usada por conservadores, a medida que los resultados de las elecciones presidenciales anticipaban la victoria de Joe Biden.

En sus publicaciones se encontraban mensaje como “Muerte a todos los demócratas marxistas” y “No tomen prisioneros, no dejen sobrevivientes”.

Relacionado: Grupos conservadores convocan a la “Marcha por Trump” en Washington

El jefe policial vio el triunfo de Biden con una especie de traición a la patria.

“Nunca olviden que son traidores y no tienen derecho a vivir en esta república después de lo que han hecho“, escribió en otro mensaje.

El sujeto también compartía idea de teorías de conspiración.

(1/n) These are screenshots made from the Parler social media app, posts by Marshall, AR police chief Lang Holland.

“Death to all Marxist Democrats. Take no prisoners leave no survivors!”

“Throw water on them in restaurants. Push them off sidewalks.” @KATVNews #ARnews pic.twitter.com/oXCFrnJj6T

— Viktoria Capek (@KATVViktoria) November 7, 2020