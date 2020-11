Mike Pompeo sorprende al afirmar que Trump tendrá segundo mandato

El secretario de Estado, Mike Pompeo, sorprendió este martes con un comentario que adelanta que el presidente Donald Trump descarta dejar la Casa Blanca.

“Habrá una suave transición a un segundo mandato de la Administración Trump”, dijo en conferencia de prensa.

El secretario respondió así a cuestionamientos de reporteros sobre el triunfo del demócrata Joe Biden y el plan de cambio de gobierno.

Pompeo agregó que el “mundo está observando”, en referencia a las demandas del presidente Trump para intentar darle vuelta a los resultados tras acusar fraude.

.@SecPompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration."

Full video here: https://t.co/6Rou91HQxv pic.twitter.com/MU9Gp2QWnq

— CSPAN (@cspan) November 10, 2020