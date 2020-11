“Tiene un síndrome de abstinencia con sudoración y euforia”: El médico de Maradona revela cómo sigue el astro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, dio el parte médico más reciente y contó cómo se encuentra el astro argentino.

“Son días agitados y estresantes. Hoy el estado de salud actual de Diego es bueno”, explicó a la prensa afuera del hospital donde el exfutbolista se recupera.

Pese a que Maradona se encuentra bien de salud y pide marcharse del hospital, el médico ha recomendado que se quede unos días más, debido a que eso ayudará a que no corra riesgo la neurocirugía a la que fue sometido.

“Cuando en el post operatorio le dije que se tenía que quedar me dijo que no y se puso agresivo. Vimos un cuadro de abstinencia con sudoración y euforia. No es un paciente muy interesado en su salud. La neurocirugía podría correr riesgo si se iba a su casa“, comentó.

“Una de las ideas más fuertes es que se le traslade a una casa en Nordelta. Diego con mucha lógica me dice ‘qué hago acá’. Tiene mucha lógica porque se siente bien”, agregó, dejando entrever que Maradona ya expresa algunas dudas sobre por qué se encuentra en un hospital y no un centro de rehabilitación.

Cabe recordar que “El Pibe de Oro” estaba consumiendo alcohol y algunos fármacos, aunque no al grado de llamarlo “adicción”, de acuerdo al diagnóstico del médico.

“No lo pongo en principio como un cuadro de adicción, es un paciente que vive en extremos y cuando él quiera va a dejar de hacer eso que le hace mal. Diego en el último tiempo tomaba una copa y el hacía mal. No es un gran consumidor de alcohol por sus antecedentes, y los fármacos que toma“, explicó.

Luque: "Maradona está en muy buen estado" https://t.co/h6rZhOsRFX — Diario Versión Final (@VersionFinal) November 10, 2020

Finalmente, sobre la posibilidad de que Maradona pueda retomar las riendas de Gimnasia y Esgrima pronto, el médico apoyó la intención, ya que lejos de prohibirle hacerlo, cree que eso podrá ayudarle, pero a su debido tiempo.

“A mí, Leopoldo Luque, como médico y persona, me parece que a nadie hay que quitarle el trabajo, y más si lo apasiona. Si le da una vida, una rutina. Es mi sugerencia. Muchas personas pueden opinar diferente. Que no, que no tenga presiones, que esté relajado, no puede tener presiones… Diego donde menos sufre presiones es en una cancha. Esa es mi impresión”, sentenció.