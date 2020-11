Tormenta Eta que se resiste a desaparecer dejó varias comunidades bajo agua en el Sur de Florida

La tormenta Eta dejó bajo agua decenas de calles en el sur de la Florida este lunes, mientras las autoridades le siguen la pista a su recorrido en el que podría intensificarse entrada esta semana.

En varias comunidades, el agua que dejó la tormenta número 28 de esta activa temporada llegaba hasta las rodillas de los habitantes luego de que tocara tierra en Florida Keys en Lower Matecumbe Key a eso de las11 p.m. del domingo. La acumulación de agua ha afectado a los condados Broward, Miami-Dade y Monroe dejando algunas viviendas inundadas.

ETA AFTERMATH: A total of 23 public schools in Broward County transitioned to online learning Tuesday due to flooding and power issues left behind by Tropical Storm Eta.

Para tratar de apaciguar la emergencia, la ciudad de Fort Lauderdale desplegó dos camiones tanque con aspiradoras para remover las aguas, según anunció la demarcación ayer en Twitter.

We’re there. We currently have 13 tanker vac trucks working in Melrose Park. And an additional 11 in Melrose Manors. If you need to report a specific issue, call our 24/7 Customer Service Center at 954-828-8000. Thank you and be safe!

— City of Fort Lauderdale (@FTLCityNews) November 9, 2020