Trump enfurece porque vacuna contra coronavirus no surgió antes de la elección

Asiduo a las teorías de conspiración, el presidente Donald Trump ahora cree que hubo una intención negativa en el anuncio de la nueva vacuna de coronavirus para afectarlo en el proceso electoral.

En un tuit, el mandatario sugirió que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Partido Demócrata conspiraron para retrasar el lanzamiento de la vacuna, a fin de que esto ocurriera después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

“La @US_FDA y los demócratas no querían que me pusieran una vacuna de GANADOR antes de las elecciones, así que salió cinco días después, ¡como he dicho todo el tiempo!”, escribió Trump.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!

