Funcionarios electorales republicanos y demócratas niegan fraude en votación, reporta ‘NYT’

Los funcionarios electorales de todos los estados, republicanos y demócratas, reconocieron que no hay evidencia de fraude electoral, como reclama el presidente Donald Trump.

The New York Times llamó a las oficinas de los principales funcionarios electorales de cada estado para preguntar si sospechaban o tenían pruebas de votación ilegal.

“Los funcionarios de 45 estados respondieron directamente… Para cuatro de los estados restantes, The Times habló con otros funcionarios estatales o encontró comentarios públicos de secretarios de estado; ninguno informó problemas importantes de votación”, indica el informe del periódico.

Algunos de los republicanos se dijeron sorprendidos sobre las afirmaciones del presidente Trump y sus aliados, que rechazan reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden.

“Hay una gran capacidad humana para inventar cosas que no son ciertas sobre las elecciones”, dijo Frank LaRose, un republicano que ocupa el puesto de secretario de Estado de Ohio. “Las teorías de la conspiración y los rumores y todas esas cosas corren desenfrenadas. Por alguna razón, las elecciones engendran ese tipo de mitología “.

Remarkable NYT front page tomorrow: “Election officials nationwide find no fraud,” with quotes from Republican and Democrat state officials across the country (they contacted officials from all 50 states) pic.twitter.com/6ajHpsXqSY

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) November 11, 2020