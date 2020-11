Video captó meteorito cruzando el cielo en Nueva Jersey

Un meteoro gigante fue visto cruzando el cielo de Nueva Jersey la noche del domingo, y fue certificado por un video del evento y expertos que rastrean el fenómeno.

El meteoro cruzó el cielo sobre Lakewood alrededor de las 7:15 p.m., según las imágenes publicadas por Lakewood Scoop.

El meteoro probablemente fue parte de un “evento de bola de fuego” el pasado fin de semana, cuando los meteoritos llovieron sobre el cielo de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, según el grupo sin fines de lucro “American Meteor Society”.

El grupo, que rastrea las lluvias de meteoritos, recibió unas 280 notificaciones sobre el evento, informó su portal web.

Miles de eventos de bolas de fuego, como el capturado en Lakewood, ocurren en la atmósfera de la Tierra todos los días, pero la mayoría pasan desapercibidos para los humanos porque suceden sobre océanos o durante el día, cuando no son visibles, según el grupo.

Lluvias de meteoros Leónidas y Táuridas prometen iluminar el cielo con estrellas fugaces y bolas de fuego brillantes esta semana. Este mes también se verá una superluna, así como el famoso cúmulo de estrellas conocido como las Pléyades, según la NASA.

Shooting star at 7:19 in NJ while driving on the GSP. But going by 2020's track record we all know this is aliens. They found us. #Aliens #ShootingStar #NJ #GSP #GardenStateParkway pic.twitter.com/HrnaxpezGq

— Liquidalloy (Dawson) (@EggshellEgo) November 9, 2020