Adolescente Amish murió al chocar su carreta de caballo con un auto en Nueva York

Rudy Hershberger, adolescente de la comunidad Amish, murió cuando su carreta de caballo fue impactada por un auto en el norte del estado Nueva York, la noche del martes.

Hershberger, de 17 años, estaba en la carretera State Route 26 en Georgetown (condado Madison), cuando un automóvil lo golpeó por detrás, dijo la policía estatal en un comunicado de prensa.

El joven fue expulsado hacia la carretera. Lo trasladaron al Hamilton Community Memorial Hospital, pero no pudo ser salvado.

La conductora del automóvil, Taylor Manwarren (19) no resultó herida en el accidente. La prueba dio negativo a consumo de alcohol y drogas.

La joven dijo a los policías que no vio la carreta hasta que chocó. No se han presentado cargos y continúa la investigación, informó CBS2.

Los amish son un grupo protestante anabaptista, conocidos principalmente por su estilo de vida modesta y tradicional, y su resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas, incluyendo la electricidad.

