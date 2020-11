Dos quinceañeros arrestados por joven apuñalada fatalmente en El Bronx; bebé de un año quedó huérfano

Un varón y una chica, ambos de 15 años, fueron arrestados como sospechosos en la muerte de Nyla Bond, joven que murió tras llegar apuñalada al apartamento de su padre, la semana pasada en El Bronx.

Los quinceañeros no identificados enfrentan cargos de homicidio involuntario y posesión criminal de un arma, dijo la policía.

Bond fue encontrada apuñalada en el pecho, en un edificio de apartamentos a lo largo de Macombs Road e Inwood Avenue el 2 de noviembre. La joven había estado llamando a la puerta de su padre antes de que él la encontrara herida.

Paramédicos la llevaron al BronxCare Health System, anteriormente conocido como Bronx Lebanon Hospital, donde sucumbió a sus heridas, dejando huérfano un bebé de un año

El incidente no fue un ataque al azar. Parece que Bond conocía a la sospechosa de 15 años, dijo la policía.

Bond supuestamente había publicado fotos explícitas de la adolescente en línea, quien luego le pidió al sospechoso que la ayudara a atacar a vengarse, informó Pix11.

'She never made it home’: Young mom fatally stabbed in hallway of father’s Bronx apartment building https://t.co/Rjn4jnG8lE pic.twitter.com/8inXmrOdlU

