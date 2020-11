Amazon Fresh anuncia en Nueva Jersey su primer supermercado de la costa este

Amazon planea abrir un supermercado en Nueva Jersey, que sería el primero en su tipo en la costa este del país, confirmó un portavoz ayer.

La tienda “Amazon Fresh” en Woodland Park sustituirá a Fairway y será similar a las de Woodland Hills, Irvine y Northridge, en California. No hay fecha exacta para la apertura, pero se anticipa que la tienda traerá cientos de puestos de trabajo al área.

Los supermercados “Amazon Fresh” permiten a los clientes omitir las filas de pago usando un “carrito de tablero”. Los artículos se escanean cuando los clientes compran y los pagos se procesan cuando las personas salen del establecimiento, destacó Pix11.

“Encontrarás todo lo que normalmente encuentras en un supermercado, con los precios bajos que esperas de Amazon, incluida una amplia variedad de marcas nacionales; productos, carnes y mariscos de alta calidad; además, nuestro equipo culinario ofrece una variedad de deliciosos alimentos preparados recién hechos en la tienda, todos los días”, según el perfil de Amazon.

