Cristiano Ronaldo alcanza récord de Puskas y Gianluigi Buffon lo reta a superar a Pelé

Luego de su gol más reciente con la selección, Cristiano Ronaldo alcanzó la marca de goleo del húngaro Ferenc Puskas, quien sumó 746 dianas en su carrera, lo cual provocó que el portugués ganara numerosos halagos de aficionados, periodistas y futbolistas.

Uno de ellos fue su compañero en la Juventus, el veterano guardameta Gianluigi Buffon, quien lo felicitó por el logro.

“¡Grande CR7! Felicidades por este gran logro amigo, ¡746 goles son muchísimos! Alcanzaste a Puskas, ahora tienes que alcanzar a Pelé“, escribió Buffon, quien aún tiene el récord del jugador con más partidos disputados con la selección de Italia.

👏 Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! 😃 @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC

