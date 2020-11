Elon Musk cuestiona la precisión de las pruebas de COVID-19: asegura que dio positivo y negativo sucesivamente

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, escribió en Twitter que “algo extremadamente falso” estaba pasando después de que se realizó cuatro pruebas rápidas de Covid-19 que dieron resultados diferentes, dos de ellas resultaron positivas y las otras dos negativas.

Musk dijo la mañana del viernes que tenía los “síntomas de un típico resfriado” y contó haberse realizado cuatro pruebas rápidas de anticuerpos el mismo día que fueron llevadas a cabo por la misma enfermera en la misma máquina. Dos de esas pruebas resultaron positivas.

El CEO de Tesla comentó en un tweet que “creía que algo engañoso estaba pasando”.

Musk ha sido un escéptico durante mucho tiempo a la COVID-19, a pesar que la pandemia ha infectado a 53 personas en todo el mundo, sugiriendo que las pruebas inexactas podrían ser responsables de los casos observados en Estados Unidos y en todo el mundo diciendo: “Si esto me está pasando a mi, le está pasando a otras personas”.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020