Bebés hallados muertos en El Bronx eran gemelos recién nacidos y tenían fractura craneal

Aunque NYPD aún no ha podido rastrear a los padres de los bebés hallados muertos el lunes envueltos en bolsas de papel, en el patio de un edificio residencial en El Bronx, nuevos detalles del escabroso caso surgieron en la últimas horas.

Anoche los vecinos realizaron una vigilia en su honor. Los bebés varones tenían “sólo unas horas” de haber nacido tras un embarazo “a término”, dijo una fuente policial anónima a Pix11 sobre el hallazgo en 1460 College Avenue. “Los cordones umbilicales todavía estaban conectados”.

El médico forense no ha determinado si los bebés nacieron vivos y tampoco se ha informado su raza. “Hay algunas heridas en la cabeza”, dijo la fuente. “Uno estaba envuelto en una manta azul. El otro estaba dentro de una bolsa de basura negra. Suponemos que eran gemelos”, agregó.

“Estaban a seis metros de distancia” el uno del otro. Un infante fue encontrado en un callejón lateral detrás del edificio y el otro estaba en la parte de atrás. No hay apartamentos en esa área del edificio. “Nacieron en otro lugar y fueron arrojados allí”.

El superintendente llamó a 911 tras encontrar a los infantes en College Avenue y East 171st St, en el vecindario Claremont.

El caso sigue desconcertando a los investigadores, que han recorrido la zona en busca de mujeres que estuvieran embarazadas recientemente. La policía también espera encontrar a los padres usando pruebas de ADN de los bebés.

Según News 12, los bebés tenían fracturas de cráneo, lesiones consistentes con una caída. Sin embargo, la policía continúa investigando otros escenarios sobre cómo podrían haber muerto, asumiendo que nacieron vivos.

NYPD está ofreciendo hasta $2,500 dólares por pistas. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Las autoridades le recuerdan a las madres que Nueva York tiene una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un recién nacido de hasta 30 días de forma anónima y sin enjuiciamiento, en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del infante.

