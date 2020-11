Julio César Chávez explica por qué Callum Smith es un rival peligroso para “Canelo” Álvarez

De acuerdo con los reportes más recientes de los medios especializados, el próximo rival de Saúl Álvarez será Callum Smith, quien no tuvo un buen desempeño en su pelea más reciente, pero que puede ser un sinodal peligroso para el “Canelo”, según declaraciones de Julio César Chávez.

“Smith es un peleador alto, sumamente alto. Se vio pésimo en su última pelea, y mucha gente cree que perdió esa pelea. De ahí les cayó bien a ‘Canelo’. Pero es un rival de mucho cuidado. Es un rival muy alto para la división y con eso es que tiene que lidiar el mexicano”, explicó en entrevista ara ESPN.

Cabe recordar que Smith, de 6 pies 3 pulgadas, es 7 pulgadas más alto que Álvarez y tiene una ventaja de alcance de aproximadamente 8 pulgadas.

“(Smith) se vio para muchos como un boxeador común y corriente en su última pelea, pero es un rival de primera clase. Todos tenemos una mala noche sobre el ring. La lógica es que gane Canelo, pero sobre el ring todo puede pasar”, adelantó la Leyenda del Boxeo.

Este combate, que aún está por confirmarse, marcaría el regreso de “Canelo” Álvarez al cuadrilátero tras un año de inactividad, luego de que su última pelea fuera contra Sergey Kovalev, a quien venció por nocaut técnico en el round 11.

‼️🤝 Canelo Alvarez and Callum Smith have reportedly “reached an agreement” to fight in December. It’s claimed the bout is being eyed for the AT&T Stadium in Texas, exact date TBC but likely Dec 18th/19th. [According to @ESPNmx] pic.twitter.com/X6AFumZiiX

— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 11, 2020