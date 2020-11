Eva Mendes sorprende con foto de un tratamiento con agujas para mantenerse bella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eva Mendes sorprendió a sus fanáticos con una foto de ella misma en medio de un tratamiento de belleza, donde se pueden ver siete jeringas insertadas en su cuello.

El proceso, como explicó Mendes, se llama Mono-Threads (hilos tensores, conocidos también como “hilos mágicos”) y compartió en redes el procedimiento como promoción para una amiga que recientemente abrió su propio spa.

“¡Estoy tan emocionada de apoyarla como una experta técnica de belleza que abre su propio negocio de propiedad latina! Pa’lante reina!“, escribió sobre la doctora Mariana Vergara, hermana de la actriz Sofía Vergara.

“Este es mi destino para todo lo relacionado con la belleza. Un hogar donde relajarse mientras es torturado por la mejor de lo mejor. ¡Este es mi lugar feliz!”.

Fans de Mendes le preguntaron si le dolía, aunque ella aseguró que no, y que su umbral de dolor era bajo.

“Honestamente no tenía idea de que tenía tantos adentro. Luego, cuando me dijo cuántos no le creí, le pedí que tomara una foto. Esta foto no fue planeada. ¡No me gusta el dolor físico! ¡No me gustan las agujas!“, agregó la estrella de Hitch.

De acuerdo con la doctora, el tratamiento sirve para activar la síntesis de colágeno, lo que produce un engrosamiento gradual de la piel, dando un efecto de estiramiento y rejuvenecimiento de la piel. Además precisó que el tratamiento es diferente a la acupuntura, que sirve para aliviar molestias por enfermedades o afecciones.