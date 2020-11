La “ratota humana” que abordó el Subway de Nueva York

El artista Jonothon Lyons volvió a las andadas como “Buddy the Rat”.

Aunque su performance es divertido, los usuarios del Subway parecían poco interesados en disfraz y en sus movimientos, en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, los videos publicados en Twitter y TikTok se volvieron virales, sumando más de siete millones de reproducciones solamente en una cuenta compartida en Twitter.

I’ve been cackling for 30 minutes. I am impacted. I am forever changed. Thank you. @jonothonlyons #buddytherat pic.twitter.com/qUYqd2LaSW

— Kristen (@krisgandon) November 14, 2020