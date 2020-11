Nicole Kidman hizo llorar a Jennifer López

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actriz Nicole Kidman no dudó en sumarse anoche al homenaje a gran escala que recibió Jennifer López en el marco de los People’s Choice Awards, una gala que terminó de consagrar a la neoyorquina como todo un ícono de la cultura popular estadounidense al reconocer y reivindicar su extenso legado en los ámbitos del cine, la música y la moda, así como el papel que ha venido jugando durante más de dos décadas a la hora de celebrar la importante contribución de las mujeres latinas al país.

Y es que la oscarizada intérprete se encargó personalmente de presentar a la homenajeada a través de un vídeo reproducido en las pantallas del Microsoft Theater de Los Ángeles, bastante menos abarrotado que de costumbre debido a las restricciones impuestas a causa de la pandemia del coronavirus, y con el que la australiana se deshizo en halagos hacia la eterna diva del Bronx.

“Eres la verdadera definición de lo que es un ícono. Te conozco desde hace tantos años y siempre te he visto mejorar y mejorar. Jamás olvidaré el día en que te vi actuar en Las Vegas [durante su más reciente residencia en la ciudad]. Después, cuando fui con mi hermana a tu camerino, vi que tu energía te permitiría volver al escenario perfectamente, o atender a tus hijos, o a tu familia o a todos nosotros. Eres puro corazón y vitalidad”, le dedicó Nicole Kidman antes de que una emocionada Jennifer apareciera con lágrimas en los ojos.

La responsable, junto a Shakira, de la última actuación musical de la Super Bowl, una de las más vistas y aclamadas de los últimos tiempos, ofreció un conmovedor y edificante discurso de aceptación para dar las gracias al público por su tributo y, asimismo, para seguir luchando por la igualdad de oportunidades en lo que a las féminas y a la comunidad latina se refiere.

“Como mujer y como latina, tenemos que trabajar el doble para conseguir oportunidades y reconocimiento. Algunas veces mis ambiciones y mis grandes sueños ponían nerviosa a la gente de mi alrededor. Me decían que no podía cantar y ser actriz, que si era artista no me tomarían en serio como empresaria. Cada vez que me decían que no podía hacer algo, sabía que tenía que hacerlo. Pero creo que el verdadero éxito se medirá en la forma en que podremos inspirar a las niñas de todas las edades y colores, de todo el mundo, a la hora de recordarles que pueden lograr todo lo que se propongan si nunca se rinden”, declaró la estrella.