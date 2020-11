Pelea de unificación entre Crawford y Pacquaio vuelve a estar en pie tras victoria del estadounidense

La idea de una pelea entre Terence Crawford y Manny Pacquiao fue rechazada hace unos meses debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero eso no significa que ésta no se llevará a cabo.

“Teníamos el lugar. El dinero casi estaba allí. Bueno, no estaba del todo allí. Eso era lo único que estábamos esperando. Pero eso es lo que arruinó la pelea, fueron los fanáticos (su ausencia)“, dijo Crawford tras retener su cinturón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo al vencer a Kell Brook por nocaut en el cuarto asalto.

La versión la corroboró Bob Arum, el presidente de Top Rank, la promotora del púgil estadounidense, quien agregó que estaba en conversaciones con un país no especificado en el Medio Oriente para organizar la pelea contra el filipino justo por estas fechas, “El ministro de salud de ese país dijo: ‘No puedes hacerlo porque no puedo garantizar que permitiremos espectadores'”, contó durante la transmisión de la pelea contra Brook.

👑 LEFT NO DOUBT 👑 @terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness … #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL

También reveló que el próximo objetivo de Terence posiblemente será el filipino, ya que, según él, Errol Spence Jr., quien es considerado como otro de los mejores libra por libra, y a quien también contemplan como rival, está huyendo del enfrentamiento con Crawford: “Errol Spence intentará evitar a Terence Crawford tanto tiempo como pueda porque sabe que no puede vencer a Terence Crawford”.

Appreciate all the love and support from each and every one of you out there screaming Team Crawford. And Still!!! pic.twitter.com/ydNoPyDth9

— Terence Crawford (@terencecrawford) November 15, 2020