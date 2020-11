Dos latinos serán los colaboradores cercanos de Jill Biden, la próxima primera dama

Dos latinos serán los principales colaboradores de la Dra. Jill Biden, próxima primera dama de Estados Unidos.

Este martes se conocieron los nombres de las personas que trabajarán en la Casa Blanca a partir del próximo enero cuando Joe Biden tome posesión como el presidente 46 de EE.UU. Entre los nombramientos se cuentan los funcionarios que estarán en la Oficina de la Primera Dama.

La jefa de gabinete de la Dra. Jill Biden será la dominicana Julissa Reynoso Pantaleón, quien llegó a Estados Unidos a los siete años. La abogada vuelve a la Casa Blanca ya que durante el gobierno de Barack Obama fue subsecretaria de Estado Adjunta para Latinoamérica y embajadora en Uruguay.

Reynoso creció en El Bronx y asistió a las universidades de Harvard, Cambridge y Columbia.

En tanto, Anthony Bernal será el asesor especial de la Dra. Jill Biden. El oriundo de Arizona lleva más de un década de trabajo con los Biden, siempre al lado de quien será la próxima primera de dama.

Reynoso fue subdirector de la campaña de Joe Biden, quien ganó en Arizona, un estado que usualmente se inclina hacia los republicanos. Estudió en la Universidad de Texas y en Carleton College. En el campo privado ha trabajado con Coca-Cola y AARP.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 17, 2020