Gabriel Coronel revivirá a Camilo Sesto para pedir perdón a su gente

Gabriel Coronel tendrá el próximo domingo el gran desafío de revivir a Camilo Sesto en ‘Tu Cara Me Suena’, aunque para él, confiesa en exclusiva, esta vez es mucho más que la responsabilidad de meterse en la piel del ícono español, pues dice que le servirá de instrumento para pedirle perdón a la gente que siente que abandonó.

Para el actor y cantante venezolano, poder interpretar a diferentes colegas lo han conectado con él y a la vez lo han hecho admirarlos mucho más, como el caso del domingo pasado donde se metió en la piel de Chayanne y le tocó cantar y bailar. Fue tal su entrega que ganó la noche y se llevó el dinero para la fundación Niños For Kids.

En exclusiva hablamos con Gabriel, quien nos sorprende con sus confesiones de todo lo que está viviendo en esta nueva etapa en la nueva normalidad.

“Fue terrible, porque cuando nosotros comenzamos a hacer este proyectos teníamos dos programas funcionando. La gente nos había aceptado, lo hacíamos con muchos cariño, queríamos entretener, y no solo nos dicen que se para, sino que hay un riesgo que se cancele. Yo pensé mucho en los que trabajan, que se convierten en tu familia… Es algo muy difícil, muy complejo de llevar, todos nos encerramos en casa. Yo me decía: ‘No me puedo mover, porque la posibilidad mágica de estar en tarima llegando a a miles de gentes no la puedo perder'”, explica con mucha sinceridad y hasta angustia recordando el momento que vivieron cuando les tocó parar tres semanas, porque la mitad de sus compañeros estaban contagiados.

Pero el regreso, aunque con mucho entusiasmo, tampoco fue perfecto, de hecho, Gabriel confiesa que aun le duele que Francisca Lachapel haya tenido que abandonar el show.

“Esa baja a mí personalmente me pegó mucho, porque ella estaba tan feliz y tan plena con lo que estaba haciendo… Fue un golpe bajo porque es una persona llena de mucha honestidad, de mucha sinceridad, de mucha alegría, siento que el proyecto lo estaba disfrutando mucho”.

Dejando de lado esos malos momentos, para Coronel ‘Tu Cara Me Suena’ lo enfrentó a descubrir que debe ser más él y estar menos pendiente de lo que puede pensar la gente, porque cada ícono que interpretó lo hizo descubrir que la personalidad es la clave del éxito.

“Hubo un súper mega cambio, creo que se queda corto la palabra cambio, porque aprendes a apreciar la entrega del artista y sobre todo la identidad. Y esto es lo que quiero para mí, no ser como ellos en sus ademanes, sino tener mi propia identidad y defenderlo, porque a veces piensas y te llenas de dudas de qué va a pensar la gente… Ahora estoy loco por montarme en una tarima y ser yo, poder reflejarme de nuevo… Me ayudó mucho a la confianza en mí mismo. Y por otro lado, no es fácil subir ese ascensor y tener esa responsabilidad de cantar en vivo, más aun cuando esas canciones no son tuyas y tienes que ser otra persona”, nos asegura.

Todos coinciden en que una de las piezas claves del show de los domingos de Univision, y de que no cayera frente a las pruebas, fue Angélica Vale y en el caso de Gabriel con satisfacción doble, porque además son amigos:

“Angélica es una gran profesional, es un monstruo en lo que hace, es muy especial porque te da el consejo a través del ejemplo y tú lo ves. Yo tengo una relación de amistad muy bonita y muy cercana desde hace muchos años, pero ha sabido equilibrar muy bien, no ha caído en tentaciones”.

Este domingo 22, a las 8/7 PM Centro por Univision, Gabriel se convertirá en Camilo Sesto para cantar ‘Perdóname’… Lo que pocos saben, es que para él no solo será un desafío regresarlo a la vida, sino tomar esta canción como instrumento para hablarles a aquellos que siente que, por su crecimiento personal, abandonó.

“Revivir a Camilo Sesto es uno de los retos más grandes que yo tengo en mi carrera… Es una responsabilidad porque es un artista que sigue vivo en nuestros corazones, pero nos está presencialmente. Esa voz casi imposible de hacer. Creo que lo voy a poder lograr si lo hago desde el fondo de mi corazón interpretativamente.

Y ‘Perdóname’ es una canción que te lleva a conectar con uno de los elementos más bonitos que tiene el ser humano que es pedir perdón… Tengo la necesidad en este show de pedir perdón a toda mi gente que, de cierta manera, he abandonado por emprender este camino de crecimiento, que he dejado en mi país, gente que no he podido estar con ellos, mi familia, mis amigos. Tengo esta asignatura pendiente y se lo quiero dedicar a ellos… Si me conecto con este sentimiento, voy a poder lograr traer a Camilo Sesto por unos minutos a la televisión”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: