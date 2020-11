Repartidor de Amazon robaba la mercancía que debía entregar en Nueva York

Edward Seyfert, conductor de Amazon en Long Island (NY), supuestamente robó alrededor de $5,600 dólares en mercancía que debía entregar, dijo la policía el lunes.

Investigadores del condado Nassau determinaron que la mercancía se cargó en camiones de reparto en el almacén de Bethpage, pero fue desviada a otro lugar.

Seyfert, de 48 años, supuestamente llevó los artículos a su casa en Deer Park. También habría amenazado a un compañero de trabajo más joven para impedirle reportarlo a las autoridades.

El repartidor fue arrestado el viernes y acusado de hurto mayor y coacción, en Mineola. Los artículos robaron, que incluyen un TV, fueron recuperados, reportó Pix11.

