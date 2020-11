Bárbara Bermudo: “¿Regreso o no a la televisión?”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“¿Regreso o no a la televisión?”… Este es el título del video que subió Bárbara Bermudo a su cuenta de Facebook, donde en un monólogo lleno de sentimientos, sinceridad y realidad contestó no solo la pregunta que le hace todo el mundo, sino que dio detalles de cómo fueron estos 3 años después de su repentina e inesperada salida de Univision.

“Esta es una pregunta que me hacen una y otra vez y es súper válida… Durante estos años alejada de las cámaras pude enfocarme en materializar muchos sueños que tenía en mi mente y en mi corazón… El primero, y el más importante, estar presente en la vida de mis hijas… Tuve el privilegio de ver crecer a Sofía los primeros añitos, lo que no puede hacer con Mía y con Camila”, comienza explicando en el video que subió a su cuenta de Facebook.

“Luego me organicé y empecé mis emprendimientos, varios de ellos que muchos de ustedes no conocen, no saben porque no está implícito mi nombre, ni me imagen, pero que me llenan de muchísima satisfacción. Yo nunca me he quedado quieta, siempre he estado haciendo algo, pero algo que impacte positivamente en mi familia. Yo solo les puedo decir que amigos, se necesita una sola idea para comenzar algo que de frutos, nunca duden de sus capacidades para emprender algo nuevo”, siguió explicando Bárbara.

Estos emprendimientos le permitieron seguir no solo enfocada, cumpliendo sueños, sino incrementando su cuenta bancaria y por lo tanto jamás bajarle la calidad de vida de su familia. Además de disfrutar que cada uno de ellos tiene a su mejor socio: su esposo, Mario Andrés Moreno.

“La industria de la televisión es algo muy volátil, muy cambiante, como muchas industrias siempre hay que estar preparado para cualquier cambio, lo más importante es siempre tener un plan B, C, D, E, F, hasta la Z, eso es bien importante y me estoy sincerando, no estaba lista para hacerlo antes, estoy viviendo a plenitud mi con mi familia, por supuesto tuve mis momentos de dudas, de frustración, de miedos, pero eso es parte de la vida y tenemos que entenderlos”.

Y ya para casi el final del video, conociendo a la perfección los tiempos de mantener atento a quien espera esa respuesta que tanto desea saber, llegó el momento de hablar de ¿su regreso?

“Ahora la pregunta: ‘¿regreso o no a la televisión?’… Eso no está descartado, pero mientras me mantengo enfocada en mis emprendimientos, en mis proyectos, en mi familia que siempre será mi prioridad… Me siento feliz, y lo que les puedo decir que nunca tengan miedo de salir de su zona de confort porque eso es lo que yo experimenté y es maravilloso”, concluyó, antes de pedir a todos que se cuiden y desearles felices fiestas.