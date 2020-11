Juez prohíbe a Administración Trump deportar a menores detenidos en la frontera

Un juez federal de Washington, D.C., Emmet Sullivan, ordenó al gobierno del presidente Donald Trump detener la política de deportación de de niños migrantes no acompañados en la frontera bajo la directiva de la pandemia de COVID-19.

En marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a deportar a menores siguiendo las políticas sobre restricción de cruce en la frontera ante la pandemia de coronavirus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo el la ley de salud pública conocida como Título 42.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) representó a varios menores en una demanda colectiva en agosto, acusando que el DHS viola las leyes federales al mantener detenidos a estos extranjeros y procesar su expulsión sin iniciar procesos de petición de asilo.

BREAKING: Federal court enjoins Trump’s processless expulsions of children under “Title 42” order that Miller, Pence and Redfield issued over the objections of CDC staff https://t.co/MQTvHv98Zd pic.twitter.com/HA6UDIvEEY

— Omar C. Jadwat (@OmarJadwat) November 18, 2020