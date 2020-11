Secuestraron a una familia dentro de su hogar en Queens; dos hombres se rindieron a NYPD

Una invasión armada en una casa en Queens (NYC) se transformó en una aterradora situación de rehenes que duró ayer hasta esta madrugada.

En la confusa situación, una familia de tres adultos y un niño fue secuestrada por dos sospechosos armados durante un allanamiento de morada. NYPD cree que todo comenzó como un robo que se intensificó.

La policía pasó gran parte de la noche negociando con los sospechosos, que liberaron a los cuatro rehenes, incluido un bebé, antes de ser arrestados. Los detenidos no identificados tienen 35 y 51 años y quedaron a la espera de cargos en la Comisaría 106, tras ser detenidos alrededor de las 2 a.m. sin que nadie resultase herido, acotó CBS2.

La situación comenzó poco antes de las 9 p.m. cuando una mujer llamó al 911 y dijo que los sospechosos habían irrumpido en su residencia con armas de fuego y tenían a otras personas adentro como rehenes.

Al llegar, los policías se encontraron con una mujer y un bebé no identificados afuera de 103-28 125th St. en Richmond Hill, según el subjefe Rubén Beltrén, comandante en jefe de Patrol Borough Queens South.

La policía evacuó el área y los miembros del equipo de negociación de rehenes entraron en contacto con personas adentro. Beltrán confirmó que dos mujeres más -una anciana y otra de 50 años-, también pudieron abandonar la casa, según New York Post.

Poco después de la medianoche, NYPD dijo que ya todos los rehenes habían sido retirados de la casa y estaban a salvo, sin que se informaran heridos. Sin embargo, los negociadores seguían hablando con los sospechosos, que todavía estaban dentro.

