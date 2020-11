Eleazar Gómez seguirá detenido hasta el próximo año

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“¡No!”… Esta fue la decisión del juez que tiene el caso de violencia doméstica contra Eleazar Gómez ¿a qué se negó? A concederle la libertad condicional.

A dos semanas de haber sido detenido acusado por su novia, Stephanie Valenzuela, de haberle agredido física y verbalmente, el actor recibe la noticia de que deberá seguir detenido, por lo menos, hasta el 6 de enero que es la próxima audiencia.

Esta fue la primera vez que la supuesta víctima y el supuesto agresor se vieron cara a cara en la corte. Allí los abogados de ambos presentaron sus pruebas y luego el juez tomó la decisión de rechazar el pedido del letrado del actor de concederle la libertad.

A la salida de la corte, Yanira Díaz, prima del actor, se detuvo unos minutos para hablar con varios medios, entre ellos ‘Despierta América’, en donde aseguró que no todo es como se cuenta y se muestra.

“Seguimos triste, él es una figura pública, y que lo encierren en un reclusorio donde hay de todo un poco… Esto ya afectó su carrera, está fuera de la telenovela, no se a qué acuerdo se llegue con Televisa, el está patrocinando varias marcas en Estados Unidos, ya le afectó por todos lados”, comenzó diciendo la prima.

La prima dijo que aunque la familia se había mantenido al margen, ella hoy explotó porque asegura que se deben escuchar las dos versiones y hasta puso en duda el testimonio de Stephanie.

“Hoy vi en la mañana a Stephanie en el programa de ‘Hoy’ que ella lo hizo por las demás y por ella, inclusive, si se dieron cuenta, no tenía nada en la cara, como que las lesiones de las que se le está acusando no tenía nada… No se vale porque solo se habla del otro lado. Yo como mujer estoy de acuerdo que es una acción que no debió haber cometido Eleazar, pero hay que escuchar la otra parte para que haya una acusación debe haber dos versiones y mi primo no ha hablado aun”, siguió diciendo.

También aseguró que toda su familia esta viviendo una pesadilla, en especial la madre del actor que no sale de la cama.

Más allá de la opinión de su prima, lo cierto es que la ley sigue apoyando a la supuesta víctima de violencia doméstica y hasta el momento, el actor pasará navidad y recibirá el año detenido.