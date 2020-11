Video captó pelea a cuchillo al negarse a usar mascarilla en restaurante IHOP de Queens

Un joven reaccionó con extrema hostilidad, blandiendo un cuchillo cuando le exigieron que se colocara una mascarilla anti coronavirus en un restaurante IHOP, el martes en Queens (NYC).

El personal le dijo que debía marcharse después de que se negó a ponerse dentro del local en Hillside Avenue, dijeron las autoridades. El joven salió, pero luego volvió corriendo y trató de apuñalar a un empleado, cerca de las 2:50 p.m.

Mientras blandía el cuchillo, cortó el brazo de una trabajadora de 40 años, que luego necesitó siete puntos de sutura en un hospital local, reportó Pix11.

La policía de Nueva York divulgó un video de seguridad, pidiendo ayuda para identificar al atacante, que fue visto por última vez en dirección oeste por Hillside Avenue. Se cree que tiene unos 20 años. Llevaba un suéter negro con capucha, pantalones deportivos grises y zapatos negros y rojos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for an ASSAULT #jamaica #Queens @NYPD107Pct @ 170-19 Hillside Ave on 11/17/ 20 @ 2:50 PM💰Reward up to $2500🕶Seen him? Know who he is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! 📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall @NYPDDetectives @NYPDShea @NYPDChiefofDept @NYPDChiefPatrol pic.twitter.com/QB7xTjE8SY

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 18, 2020