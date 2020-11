¿Conflicto en la familia Rivera? Los fuertes mensajes de Chiquis tras ganar en los Latin Grammy 2020

Chiquis Rivera tuvo mucho que celebrar con su gran triunfo en los Latin Grammy 2020. La hija de Jenni Rivera ganó por su álbum “Playlist” y lo celebró por todo lo grande con todos sus seres queridos.

Sin embargo, horas después de su logro, aparecieron mensajes en Twitter que da la impresión que hubo un conflicto entre la familia Rivera, particularmente con sus tíos.

“Las personas que menos esperas intentarán hacer llover en tu desfile … pero no te preocupes. La lluvia limpia. Limpia los cielos del smog, al tiempo que trae bonitas nubes esponjosas. Oh, y no lo olvides, después de la lluvia llega un hermoso arcoiris”, publicó la famosa en Twitter.

The people you least expect will try to rain on your parade … but don’t fret. Rain is cleansing. It clears the skies from smog, while bringing nice fluffy clouds forth. OH, and don’t forget, after rain comes a beautiful 🌈🥰🙌🏻! #ConDiosTodo

No solamente fue Chiquis la que escribió mensajes en la plataforma digital aludiendo a un quiebre en la familia. Johnny López, también publicó un mensaje que dejó a muchos pensando.

“Nadie gana cuando la familia pelea. Todos estamos jodidos porque no tenemos las herramientas. Ustedes piensan en pequeño, yo pienso en grande. Todo tu pasado está en peligro, diez Mississippi”, fue el mensaje de Johnny.

Nobody wins when the family feuds.

We all screwed cause we never had the tools.

Ya’ll think small, I think Biggie.

Your whole past is in danger, ten Mississippi.

— CINCO (@thegreatcinco) November 20, 2020