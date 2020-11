Policías arrestan a clienta en Costco por no usar mascarilla contra el coronavirus y algo más

Una mujer fue arrestada en un local de Cotsco en California, entre otras cosas, por montar un espectáculo para no utilizar una mascarilla contra el coronavirus.

La clienta, cuya identidad no ha sido revelada, salió esposada del establecimiento en Eureka, luego de que protagonizara la escena este martes.

En el video del incidente, la fémina vocifera que no hay razón para hacer compras en el lugar con el cubrebocas puesto.

Este jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, impuso un toque de queda para la mayor parte del estado en un intento para que los habitantes no salgan de sus casas entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

La medida busca controlar el alza en casos de la COVID-19 en la demarcación que reportó un incremento en diagnósticos del 50% durante la primera semana de este mes, según datos del Departamento de Salud Pública. Por su parte, Johns Hopkins University registró que más de 1 millón de personas han contraído el coronavirus en el estado y más de 18,400 han muerto como resultado de la enfermedad.

Anti-masker Karen gets arrested at Costco.

"Really? Because one person…"

No, dummy, not one person, millions of Covidiots like you are why! pic.twitter.com/XQ5eWNAWpe

— Strictly Count All The Votes (@christoq) November 20, 2020