Por Aldo Meza – Noticias Telemundo Investiga

Manuel Zavala lleva 32 años transportando en su taxi a los clientes que quieren visitar la zona norte de Tijuana, el barrio rojo de la ciudad mexicana.

“Vienen con los ojos muy abiertos y con una sonrisa de ¿adónde me puedes llevar, qué hay en Tijuana?”, explica, “como cuando llevas a un niño a la juguetería”.

Dice que ha notado una caída en la llegada de turistas estadounidenses que cruzan la frontera en busca de sexo, pero asegura que el negocio no se ha detenido. Tiene clientes fijos que, cada viernes, le piden un servicio para llegar a la zona norte.

Allí trabaja Natalia, una mujer trans de 24 años originaria del estado de Guerrero. Llegó a Tijuana en 2017 con la esperanza de mejorar su situación económica, y buscó un empleo como imitadora de cantantes en un bar. Gloria Trevi, Mónica Naranjo y Alejandra Guzmán nunca faltaban en su repertorio.

Todo marchaba bien: tenía trabajo estable, ganaba al menos $1,000 dólares mensuales, y disfrutaba lo que hacía. Pero en marzo, con el inicio de la pandemia de coronavirus en México, cerraron centros nocturnos, bares, restaurantes y todo negocio no esencial.

Natalia se quedó sin empleo. No tenía ni para comer. No vio otra opción que el trabajo sexual.

“Empecé a hacerlo porque se cerraron los antros”, cuenta, “empecé como trabajadora sexual con las paraditas [así llaman a las prostitutas, porque pasan horas de pie] de la calle Coahuila. Estaban solas las calles y teníamos que usar cubrebocas, gel, no nos dejaban estar afuera y todo estaba cerrado, un desierto”.

Más sexo durante el día que durante la noche

Tijuana, una ciudad de 1.7 millones de habitantes donde la prostitución es legal, es considerada uno de los prostíbulos más grandes del mundo. Aquí nada frena el sexo: ni la delincuencia, ni la pandemia.

El Gobierno municipal tiene registradas a más de 2,000 trabajadoras sexuales, que llegaron a ser 8,000 hace años.

La ciudad fronteriza está en semáforo naranja por el número de casos de COVID-19, que rebasan los 5,600, lo que significa que los negocios no esenciales pueden operar solo al 30% de su capacidad. Las actividades que concentren un gran número de personas están limitadas. La posibilidad latente de transitar a semáforo rojo obligaría a cerrar todo tipo de negocio y prohibir todas las actividades no esenciales.

Ni eso ha frenado la prostitución.

Antes de la pandemia, los servicios se ofrecían casi siempre de noche, cuando las calles se llenaban de mujeres apostadas en las calles de la zona norte. Con la pandemia, que ha obligado a cerrar bares y ha hecho caer la actividad nocturna, ahora trabajadoras como Natalia salen a buscar el jornal a la luz del sol.

“Me levanto a las ocho de la mañana y empiezo a bañarme, a arreglarme para ir a trabajar”, explica, “de mi casa salgo como a las nueve de la mañana. Llego al trabajo como a las diez y media. A veces son muchas horas que estamos paradas para ir al hotel”.

15 minutos de servicio por 20 dólares

Silvia es una trabajadora sexual experimentada. Tiene 43 años y lleva 26 dedicada a esto. Antes de la pandemia, podía mantener a un hijo de 17 años, a su madre y hermana.

Desde marzo, ha visto disminuidos sus ingresos. También comenzó a trabajar de día: tiene más clientes y evita los altos índices delictivos de Tijuana. En 2018 fue el municipio con más homicidios de México, y el año pasado se mantuvo en la lista de las 10 ciudades con más asesinatos.

Hace seis meses, Silvia tenía entre cinco y ocho clientes al día. De ellos, uno era estadounidense. Pero el coronavirus no solo trajo contagios: ahora, en los días buenos, tiene tres clientes. Por 15 minutos de servicio sexual cobra $20 dólares.

El salarío mínimo en México equivale a $6 dólares al día. El salario medio son $20 dólares por día.

A Silvia le preocupa contagiarse, pero no tiene otra opción que seguir trabajando: “Tengo muchos gastos y sí me da mucho miedo, pero qué le voy a hacer, tengo que mantener a mi hijo y a mi mamá, no me queda de otra. No puedo dedicarme a otra cosa y eso me limita”.

En Tijuana se han registrado más de 5,500 casos de COVID-19, pero, según los registros oficiales, ninguna trabajadora sexual se ha contagiado. El Gobierno municipal lo atribuye a que ellas no acuden a hacerse la prueba.