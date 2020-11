Fue a buscar trabajo en la policía y terminó arrestado: había violado a un menor

Un proceso de solicitud de empleo dio un giro inesperado cuando el candidato fue arrestado por supuesta violación de un niño, en Olympia (Washington).

El hombre de 31 años no identificado estaba solicitando un trabajo de rango civil en la Patrulla del Estado Washington (WSP), pero terminó arrestado durante la entrevista laboral, informó McClatchy News.

“El 17 de noviembre, una persona en el proceso de solicitud para un trabajo civil con WSP reveló información que planteó preocupaciones sobre actividad delictiva”, dijo el sargento Darren Wright, oficial de información pública. “Se inició una investigación y como resultado se detuvo al sujeto”, citó The Olympian.

El hombre quedó detenido por dos cargos de violación de un niño, dijeron las autoridades. Fue fichado en la cárcel del condado Thurston. El portavoz de la Patrulla Estatal dijo que su nombre no estaba disponible en este momento.

