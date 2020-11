Joe Biden no ordenará un cierre general en EE.UU. para controlar el coronavirus

El presidente electo Joe Biden no tiene planes de ordenar un cierre nacional en respuesta al alza en casos de la COVID-19 en varios estados de Estados Unidos porque su enfoque es paralizar el virus y no la economía.

“Yo no voy a cerrar la economía…”, indicó el demócrata en una conferencia de prensa el jueves desde Wilmington, Delaware.

“Yo voy a paralizar el virus, eso es lo que voy a paralizar”, sostuvo el político luego de una videoconferencia con el comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores.

Seguidamente, el exvicepresidente repitió dos veces que no habrá un cierre nacional.

President-elect Biden says he has no plans for a national shutdown, because the COVID-19 situation will be different across various communities: "There is no circumstance which I can see that would require a total national shutdown. I think that would be counterproductive." pic.twitter.com/OEiUJd4FOC

— CBS News (@CBSNews) November 19, 2020