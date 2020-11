Los automovilistas de Colorado Springs esperan hasta 14 horas en la fila de un drive-thru de un restaurante In-N-Out

La cadena de comida rápida In-N-Out abrió este viernes su primer restaurante en el estado de Colorado. La policía dijo que la fila que provocaron los automovilistas llevó a pedir refuerzos mientras la gente esperó por varias horas para hacer sus pedidos.

El Departamento de Policía de Aurora escribió en un tweet que la fila abarcó de 1.5 a 2 millas de largo y la espera fue de hasta 14 horas, aunque la policía reconoció que la línea era tan larga que era difícil de hacer una estimación. La policía dijo que el último auto que señaló probablemente recibiría su orden cerca de las 2 de la mañana.

🍔🍟#FunFact A lot of people have asked, "How long was the line?" It's hard to estimate. What we know is the line wrapped around the mall twice, and there were some nearby hwy backups. Right now we estimate the line to be 1.5-2miles long & the wait is now 14 hours.

— Aurora Police Dept 🇺🇸 (@AuroraPD) November 20, 2020