“Mi casa, you casa”: Biden sorprende mezclando idiomas en frase amigable a líderes congresistas Pelosi y Schumer

Joe Biden, ex vice presidente de EE.UU (2009-2017) que regresará a la Casa Blanca en enero ahora como mandatario, mezcló inglés y español al parafrasear ayer la frase hispana de hospitalidad “Mi casa es su casa”.

A propósito o por error, Biden dijo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría del Senado (NY), Chuck Schumer -los Demócratas más poderosos en el Congreso-, que tendrían mucha influencia en su Casa Blanca, afirmando: “En mi Oficina Oval, mi casa, you casa” (”In my Oval Office, mi casa, you casa”).

La frase surgió ayer en una reunión en Wilmington (Delaware), que incluyó a la vicepresidenta electa, la senadora Kamala Harris, informó New York Post. Fue el primer encuentro entre todos ellos luego de las elecciones del 3 de noviembre, cuyo resultado el mandatario Donald Trump sigue cuestionando.

“Espero que pasemos mucho tiempo juntos”, agregó el presidente electo cuando se permitió a los periodistas presenciar brevemente una parte de su reunión con Harris, Pelosi y Schumer. Pero Biden no respondió preguntas de la prensa, acotó Fox News.

El reporte de lo conversado lo hizo Jen Psaki, quien se desempeñó como directora de comunicaciones en la Casa Blanca de Barack Obama y está asumiendo un papel de liderazgo en la transición de Biden y dirigiendo a sus eventuales nominados al gabinete a través de la confirmación del Senado.

Psaki dijo a los reporteros que Biden, Harris, Pelosi y Schumer están “en un acuerdo cerrado que es necesario que haya asistencia de emergencia (…) para ayudar a las familias, para ayudar a las pequeñas empresas. No hay más espacio para la demora y debemos avanzar lo más rápido posible”.

Mientras Schumer y Trump, ambos nativos de Nueva York que se conocen desde hace décadas, han hablado por teléfono durante la pandemia sobre el alivio urgente del coronavirus, Pelosi y el mandatario no han conversado en más de un año.

Trump, Pelosi y Schumer se encontraron por última vez durante una acalorada reunión en la Oficina Oval el 16 de octubre de 2019, de la que la líder congresista salió furiosa cuando Trump criticó su estilo de liderazgo.

This afternoon, @KamalaHarris and I met with @SpeakerPelosi and @SenSchumer to discuss how we’ll get this virus under control, deliver much-needed relief, and build back better than before.

We’re getting right to work for the American people. pic.twitter.com/jbeNpsimdj

— Joe Biden (@JoeBiden) November 21, 2020