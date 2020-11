Impresionante imagen de boda multitudinaria en Brooklyn en medio de pandemia de coronavirus

El NYPD no realizó operativo en Brooklyn.El cupo en esta sinagoga de Brooklyn es de 7,000 personas. La fotografía del evento no podía ser menos impactante en medio de la pandemia de coronavirus.

En Nueva York las reuniones de más de 10 personas están prohibidas. De hecho, las celebraciones para el Día de Acción de Gracias se limitan a seis personas, pero considerando distancia social.

Los asistentes a la boda desobedecieron todas las restricciones: no usaron máscaras, estaban hombro con hombro en un evento multitudinario el 8 de noviembre.

No solamente eso, sin usar máscaras, cantaron a todo pulmón, según una crónica de The New York Post, lo que aumentó las posibilidades de contagios.

Los organizadores planearon la boda en secreto. Se trató de la unión Yoel Teitelbaum, nieto de Satmar Grand Rabbi Aaron Teitelman.

“Debido a la situación actual con restricciones gubernamentales, los preparativos se hicieron en secreto y discretamente, para no llamar la atención de extraños”, indica el reporte.

Brooklyn Jewish people have a massive wedding. And they did not have to wear any Masks. And there was no police brutality. The power of Jewish privilege. pic.twitter.com/jqZNu9YzCk

— Don Salmon (@dijoni) November 21, 2020