Ratas del tamaño de conejos sorprenden en Central Park

Las ratas no son una novedad en Nueva York, pero el tamaño que pueden alcanzar está sorprendiendo en zonas como Central Park.

Un reporte de The New York Post muestra imágenes de una rata del tamaño de un conejo adulto.

El roedor intentar ingresar en alcantarillas y cruzar vallas de jardineras, pero su tamaño le dificulta el paso.

En Upper West Side, vecinos han visto a los roedores y los han padecido, ya que muerden los cables de los autos y las llantas, provocando daños.

El reporte señala que las quejas al 311 ya suman 12,632 en lo que va del año, un tercio más que las 9,042 de todo 2019.

Para enfrentar el problema, la asambleísta Linda Rosenthal y el Departamento de Salud de la ciudad patrocinaron la “Academia de las Ratas”, que es una clase de dos horas para aprender cómo enfrentar este problema.

“Central Park está invadido por enormes ratas gordas”, dijo Melanie Sloan, madre de Scarlett Johansson.

Los vecinos consideran que el aumento de roedores y su mayor tamaño podría ser por el incremento de cenas al aire libre en restaurantes, dejando más restos de comida en las calles.

Los depredadores naturales de las ratas son las lechuzas y halcones, así como los gatos, aunque en Central Park son más comunes las primeras.

“Una rata menos en Central Park. Gracias, Barry”, se compartió en la cuenta Wild City NYC que retrata la vida “salvaje” en la Gran Manzana.

La imagen es simple: una lechuza se echa el último bocado de una rata.

En la imagen se puede ver al roedor intentando cruzar una valla por debajo, pero su tamaño le retrasa su objetivo.

Vecinos y visitantes se sorprenden por la aparición de las ratas, que se han vuelto una especie de “atractivo”, ya que incluso parecen perderle el miedo a los humanos.

I photographed this rat yesterday in Central Park & he reminded me of Eric Adams. How is his rat drowning initiative going? Remember how proud he was w/ his new toy at his press conference. I see he’s launched a cookbook of celebrity recipes. I guess that’s what we need as mayor? pic.twitter.com/Z1EP4xnQ6Z

— Chris Allieri (@allieri) October 1, 2020