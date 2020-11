Murió ex alcalde David Dinkins, el afroamericano que más poder ha tenido en Nueva York

David Norman Dinkins, el primer y único alcalde negro de la ciudad de Nueva York (1990-93), murió anoche a los 93 años, un mes y medio después de que falleciera su esposa Joyce.

Dos altos funcionarios de la policía de Nueva York confirmaron a NBC News que el asistente de salud de Dinkins lo encontró anoche inconsciente en su apartamento de Lenox Hill (UES, Manhattan), habiendo aparentemente muerto por causas naturales. Su esposa, Joyce Dinkins, murió el pasado 11 de octubre, a los 89 años.

A la medianoche, el alcalde Bill de Blasio no había hecho comentarios sobre el deceso de Dinkins. Rudolph Giuliani (Republicano), actual abogado personal del mandatario Donald Trump y sucesor de Dinkins (Demócrata) en la alcaldía de NYC, expresó sus condolencias a su familia esta madrugada.

“Dio gran parte de su vida al servicio de nuestra gran ciudad. Ese servicio es respetado y honrado por todos”, escribió Giuliani en su cuenta Twitter.

Nacido en Trenton (NJ), Dinkins sirvió en la Guerra de Corea. Más tarde, ejerció brevemente la abogacía en la ciudad de Nueva York antes de comenzar su carrera en política como líder de distrito. En 1966 fue elegido asambleísta estatal de Harlem. Luego se desempeñó como presidente de la Junta de Elecciones (BOE), antes de ganar la elección como presidente del condado Manhattan en 1985.

Durante su mandato como alcalde de 1990 a 1993, Dinkins juró ser “el alcalde de toda la gente de Nueva York” y declaró: “Todos somos soldados de infantería en la marcha hacia la libertad”.

Siendo alcalde, lideró la represión de los delitos violentos, la revitalización de Times Square, y estableció tradiciones como Restaurant Week y Fashion Week.

I extend my deepest condolences to the family of Mayor David Dinkins, and to the many New Yorkers who loved and supported him.

He gave a great deal of his life in service to our great City.

That service is respected and honored by all.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 24, 2020