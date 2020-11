“El pistolero”: Megan Fox se ha tatuado el nombre en español de su novio Machine Gun Kelly

Este domingo Megan Fox acaparó todas las miradas a su paso por la alfombra roja de la gala de los American Music Awards gracias al espectacular atuendo que había escogido para la ocasión. Su vestido verde con escote palabra de honor y una sola manga dejaba a la vista un nuevo tatuaje que se ha hecho a la altura de la clavícula y que no pasó desapercibido para nadie.

Se trata de una inscripción en letra cursiva que reza en español: “el pistolero”. No cuesta demasiado imaginar que se la ha grabado sobre la piel en homenaje a su nuevo novio: Machine Gun Kelly. El nombre artístico del joven hace referencia al estilo rápido que utilizaba en las batallas de rap en las que participó en los inicios de su carrera, que consiguió que comenzaran a compararle con una metralleta y así acabó ganándose su apodo.

Megan Fox has a new tattoo on her collarbone and I need to see what it is 👀👀👀 pic.twitter.com/hQfsJ6FJEB

— 𝔎𝔢𝔩𝔰𝔢𝔶 (@KelseyNicoloff) November 23, 2020