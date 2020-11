Joven llamó a 911 para confesar que había asesinado a su madre en Nueva York

Logan Lawson, joven de 24 años, fue arrestado después de llamar a 911 para confesar que había matado a su madre anciana en Long Island (NY).

Lawson reportó el caso ayer aproximadamente a las 4 p.m. Al llegar, los oficiales del Departamento de Policía del Condado Suffolk encontraron muerta a su madre, Barbara Lawson (70), en su apartamento en 433 East Main St., Bay Shore.

El hijo fue acusado de homicidio y quedó a las órdenes del Primer Tribunal de Distrito en Central Islip. No se ha anunciado la causa de muerte, informó Daily Voice.

* A #LongIsland man has been apprehended after he killed his mother, police said * #DailyVoice https://t.co/Ho9XD5ViBg

— Daily Voice Nassau County (@DailyNassau) November 25, 2020