Oficial de “paz” murió tras balear a dos policías de Nueva York mientras su esposa huía de violencia doméstica

Dos agentes de la policía de Nueva York fueron baleados mientras atendían una denuncia de violencia doméstica en Queens, informó NYPD. El sospechoso fue identificado como Rondell Goppy, quien murió en el enfrentamiento.

El comisionado Dermot Shea informó que Sharon Goppy (41) fue a la Comisaría 105 la noche del lunes para denunciar un incidente de violencia en su casa en la calle 179, y agregó que había habido múltiples llamadas previas por altercados en ese mismo hogar.

La denunciante regresó a la casa en Springfield Gardens ayer por la tarde escoltada por dos oficiales para recoger algunas pertenencias y abandonar a su esposo, a quien identificó como su atacante. Minutos después, Goppy llegó y comenzó a disparar justo antes de la 1 p.m.

Después de disparar varias rondas, los oficiales respondieron y lo mataron. Hubo una fuerte respuesta policial en la zona tras el tiroteo, reportó NBC News.

Uno de los agentes fue baleado en ambas manos, y el otro recibió un impacto en el muslo que le rompió el fémur. Ambos policías sufrieron heridas graves y requirieron cirugía, pero estaban en condición estable. La esposa del sospechoso no resultó lesionada.

“Tienen heridas graves, pero al final estarán bien”, dijo el alcalde Bill de Blasio sobre los agentes, en una conferencia de prensa frente al Jamaica Hospital.

Rondell Goppy (41) trabajaba como “Peace Officer” en The City University of New York (CUNY) y tenía una licencia para las múltiples armas que poseía en su casa. La policía recuperó dos pistolas en el lugar.

En un comunicado, CUNY dijo: “El especialista Rondell Goppy, un oficial de seguridad pública de City College, perdió la vida en el curso de un aparente incidente de violencia doméstica en su casa en Queens. The City College comunidad extiende su más sentido pésame a la familia del oficial Goppy”.

These are the two firearms that were recovered from the scene of the shooting. pic.twitter.com/3Zpe3yRvOS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 24, 2020