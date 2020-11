Activan 25 nuevos sitios de pruebas COVID para bajar largas filas en NYC; hoy cerrados, reabren mañana

NYC abrió ayer 25 sitios adicionales de prueba de COVID-19 para ayudar a reducir las filas de gente impaciente horas antes del feriado de Día de Acción de Gracias.

“Ciudad de Nueva York: ¡te escuchamos! Más sitios de prueba, líneas más cortas”, escribió en Twitter ayer Jackie Bray, miembro del equipo de respuesta COVID-19 de NYC. “Tenemos 25 nuevos sitios de prueba abiertos hoy”. Además prometía: “¡Más pruebas!” y “¡Líneas más cortas!”

Las ubicaciones adicionales administradas por NYC Health + Hospitals se establecieron en los cinco condados, incluido Manhattan Center for Science and Mathematics, Long Island City High School y Sunset Park High School.

Aunque se aconseja a los neoyorquinos que se queden en casa, miles de personas han acudido en masa a los sitios de prueba para hacerse la prueba de COVID-19 supuestamente antes de viajar y festejar con la familia, en el feriado tradicionalmente más popular en EE.UU.

La prisa por dar negativo ha provocado esperas de hasta siete horas en la calle, lo que incluso ha generado una pequeña industria de personas que cobran por hacer la fila por otros, en clínicas privadas como CityMD, destacó New York Post.

Por ejemplo, ayer en la mañana se reportaron 116 personas en fila frente a una clínica privada CityMD en Brooklyn Heights. Los sitios de pruebas administrados por la ciudad estarán cerrados hoy por Acción de Gracias, pero reabrirán mañana.

You still have a little more time left to get tested today at no cost! Remember, all our sites are closed tomorrow for #Thanksgiving and will reopen on Friday.

Here are current wait times from our sites around the city. To find one near you, visit https://t.co/lhkNToBbDX

(1/6) pic.twitter.com/soRLtq5Hiz

— NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) November 25, 2020