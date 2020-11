Un 30 por ciento de los estadounidenses aún planean viajar durante el Día de Acción de Gracias a pesar de las recomendaciones de los CDC

Este Día de Acción de Gracias entre el 25 y el 30 por ciento de los estadounidenses planean viajar para reunirse con otras personas fuera de sus hogares a pesar de la advertencia de las autoridades de salud que aconsejan hacer todo lo contrario. Los resultados fueron dados a conocer según una encuesta realizada por la agencia The Harris Poll.

El 25 por ciento de los encuestados dijeron que es poco probable que sigan las pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que han recomendado no viajar durante el feriado. Un 30 por ciento dijo que no es probable que sigan las recomendaciones de evitar reunirse con personas al exterior de su casa.

De acuerdo con los datos de la encuesta compartida con el sitio Axios, los estadounidenses más jóvenes y los republicanos son los más propensos a ignorar las directivas de los CDC. El 40% de los republicanos dijeron que es probable que se reúnan con otros hogares y el 35% está planeando realizar un viaje, en comparación con el 23% y el 18% de los demócratas, respectivamente.

La gran mayoría de los encuestados planean seguir las recomendaciones de los CDC aunque una gran cantidad de personas han realizado cambios de última hora para sus planes para el Día de Acción de Gracias.

“En la medida de lo posible mantenga las reuniones al interior tan pequeñas como sea posible… haciendo ese sacrificio evitará que la gente se infecte”, dijo el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno federal, el miércoles en el programa Good Morning America. “Un sacrificio ahora podría salvar vidas y enfermedades y hacer el futuro mucho más brillante”.

Dr. Anthony Fauci speaks to our @GStephanopoulos about small gatherings ahead of Thanksgiving and a possible surge in coronavirus cases.

“A sacrifice now could save lives and illness and make the future much brighter.”

— Good Morning America (@GMA) November 25, 2020