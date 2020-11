Wilton Gregory se consagró como el primer cardenal afroamericano en la historia católica

Wilton Gregory salió hoy de sus aposentos en El Vaticano y entró en la historia, convirtiéndose en el primer cardenal afroamericano de la Iglesia Católica.

Gregory fue uno de los 13 hombres, y el único estadounidense, elevado al Colegio de Cardenales durante la ceremonia del sábado por el Papa Francisco.

Debido a la pandemia de coronavirus, por primera vez dos de los obispos consagrados no estuvieron en Roma para la ceremonia, otra novedad en la historia de la iglesia, según Vatican News.

De acuerdo con las preocupaciones del Papa por los católicos que históricamente han sido marginados, los otros nuevos cardenales incluyen sacedotes de Ruanda, Brunei, Chile y Filipinas.

Gregory, de 72 años, ya es el católico afroamericano de mayor rango en la historia de Estados Unidos. Esta semana declaró a CNN que ha estado orando, escribiendo homilías y cartas a simpatizantes y reflexionando sobre su nuevo papel.

“Ha sido un momento para agradecer a Dios por este momento único en mi vida y en la vida de la iglesia en Estados Unidos”, dijo Gregory. “Espero que sea una señal para la comunidad afroamericana de que la Iglesia Católica tiene una gran reverencia, respeto y estima por la gente, por mi gente de color”.

Como cardenal, Gregory será uno de los consejeros más cercanos del Papa y uno de los aproximadamente 120 hombres que elegirán al próximo pontífice, legado el momento.

Nació en 1947 en Chicago de padres que no eran católicos, pero se convirtieron al catolicismo mientras él siendo niño asistía a una escuela parroquial.

Según su biografía oficial, Gregory estudió filosofía en la Universidad de Niles (Michigan) y teología en el Seminario de Saint Mary of the Lake (NY). Luego obtuvo su doctorado en liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma. Fue ordenado sacerdote el 9 de mayo de 1973 para la Arquidiócesis de su ciudad natal y posteriormente ocupó varios cargos. Fue nombrado Obispo Titular de Oliva y Obispo Auxiliar de Chicago en 1983 y Arzobispo Metropolitano de Atlanta en 2004. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU. de 2001 a 2004. El 4 de abril de 2019, el Papa Francisco lo nombró Arzobispo Metropolitano de Washington.

On Saturday afternoon, Archbishop Wilton Gregory of Washington DC became Cardinal Wilton Gregory. At that moment, he also became the first African-American Cardinal.https://t.co/2woIb03ckr

— Vatican News (@VaticanNews) November 28, 2020