Así desmintió Halle Berry los rumores de que es mala en la cama

A Halle Berry no le ha hecho ninguna gracia enterarse de que la precede una muy mala reputación como compañera de cama. Estos rumores han llegado a sus oídos después de que LisaRaye McCoy, otra actriz conocida principalmente por su papel en la película de los 90 ‘The Players Club’, se hiciera eco de ellos en el programa ‘Cocktails With Queens’ de la cadena Fox Soul.

Al parecer, en los mentideros de la meca del cine se afirma que la antigua chica de Bond deja mucho que desear en la intimidad del dormitorio, o al menos eso ha escuchado en numerosas ocasiones la responsable de asegurarse de que esa información sea ahora de dominio público. Halle ha querido aclarar ahora que eso es totalmente falso poniendo como testigo a su novio, Van Hunt, para dar a entender que él no tiene ninguna queja acerca de su vida sexual.

“Pregúntale a mi hombre @vanhunt, él te contará todo lo que necesitas saber“, le ha asegurado a LisaRaye por Twitter mencionándola directamente en su publicación.

Ms. @TheRealLRaye1, ask my my man @vanhunt he’ll tell ya all y'all need ta know. 😂 https://t.co/ozoUtmFEH3

— Halle Berry (@halleberry) November 25, 2020