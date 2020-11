Presidente Luis Abinader comparte su visión de cambio para República Dominicana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El NYU Brademas Center y la Universidad de Nueva York (NYU-Washington, DC) tendrán este lunes un diálogo virtual abierto al público con el nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.

Esta discusión que será realizada en inglés, se enmarca dentro de una iniciativa de diálogos de alto nivel realizados en la capital federal de los Estados Unidos, mejor conocida como #DCDialogues. El diálogo ha recibido el título “Ushering in a New Era of Change and Transparency: A Conversation with Dominican President Luis Abinader” (“Marcando el comienzo de una nueva era de cambio y transparencia: una conversación con el presidente dominicano Luis Abinader”).

El presidente Abinader sostendrá la conversación con el estratega político y columnista de CNN, Geovanny Vicente Romero, quien es un conferencista experto en temas de Estados Unidos/América Latina y moderador frecuente de eventos de la categoría de los DC Dialogues.

Desde el 16 de agosto de 2020, la República Dominicana inauguró una nueva era de su historia política con la ascensión al poder de Luis Abinader y Raquel Peña de Antuña, quien se ha convertido en la tercera mujer en ocupar la posición de vicepresidenta.

En la descripción del evento, NYU señala que “luego de sus primeros 100 días en el cargo, el presidente Abinader discutirá las reformas transformadoras que se están llevando a cabo en la República Dominicana en las áreas de administración pública, transparencia, atención médica universal, turismo y clima de inversión. Un hombre de negocios experimentado convertido en político, el presidente Abinader representa una nueva era de liderazgo para República Dominicana, el Caribe y América Latina”.

Los dominicanos, quienes representan 2.2 millones en los Estados Unidos, con especial presencia en Nueva York, estado de la sede de NYU, tendrán este lunes 30 de noviembre la oportunidad de conocer la visión de su nuevo gobierno a través de una fuente de primera mano, su presidente.

El moderador Vicente Romero, quien modera las conversaciones de alto nivel de la iniciativa #DCDialogues de la Universidad de Nueva York, en su campus de DC, destaca en la comunidad latina y la diáspora dominicana en los Estados Unidos donde ha ganado premios prestigiosos y es considerado uno de los líderes latinos de opinión.

Para participar en este evento, este lunes a las 11 a.m., debe inscribirse aquí.