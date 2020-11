Biden confirma a Janet Yellen como nominada para liderar el Tesoro

Confirmado. Janet Yellen es la persona que Joe Biden propondrá como secretaria del Tesoro al Senado. Pendiente de la votación de esta polarizada cámara, Yellen se convertirá en la primera mujer en ocupar este cargo.

Yellen será la figura más importante de un equipo económico dominado por mujeres, personas de diversos orígenes y perfiles técnicos que muestran una apuesta por la solución a las desigualdades sociales que llevan décadas consolidándose en el país.

La que también fue la primera presidenta de la Reserva Federal y del Consejo de Asesores Económicos, explicaba en su cuenta de Twitter que que el país tiene por delante retos importantes en estos momentos y para recuperarse ha de restaurarse el “sueño americano”. Este sueño, que tiene distintas definiciones por más que unifique al país detrás de él, es para Yellen “una sociedad en la que cada persona pueda llegar a su potencial y soñar en algo incluso mejor para sus hijos”, según explicaba en un tuit en el que se comprometía a trabajar por reconstruir ese dueño como Secretaria del Tesoro.

We face great challenges as a country right now. To recover, we must restore the American dream—a society where each person can rise to their potential and dream even bigger for their children.

As Treasury Secretary, I will work every day towards rebuilding that dream for all.

— Janet Yellen (@JanetYellen) November 30, 2020