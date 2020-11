Joan Laporta insiste en que convencerá a Lionel Messi de quedarse en el Barcelona si gana la presidencia del club

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este lunes, Joan Laporta presentó oficialmente su candidatura para la presidencia del Barcelona. Destacó que su discurso estuvo centrado en gran parte en la figura del club: Lionel Messi.

El aspirante a la silla planteó como una de sus prioridades retener en la institución al astro argentino, quien parece que tiene planes de marcharse.

“Hablaré con Leo si soy elegido presidente. Sé que tiene ofertas sobre la mesa pero estoy seguro que le dará una oportunidad al Barça“, explicó Laporta en la conferencia de prensa que ofreció.

“Nadie puede dudar que Messi ama al Barça. Mi relación con él siempre ha sido de estima, proximidad y respeto, pero no he hablado con él porque no sería conveniente hacerlo ahora sin tener las facultades de decidir. Primero hay que dejar que pasen las elecciones”, agregó, convencido de que puede retener al ídolo blaugrana.

“Creo que lo mejor para él es esperar a ver qué proyecto se le presenta porque con una buena propuesta siempre elegirá al Barça. A mi me conoce bien, sabe cómo trabajamos, como tratamos a los jugadores, a los entrenadores… Si de algo me puedo sentir orgulloso es que Leo siempre me ha reconocido que lo que le he dicho lo he cumplido. Todo se contempla en convencerle para que se quede en el Barça”, agregó.

Joan Laporta presenta su proyecto con su amistad con Messi para intentar su continuidad como gran baza electoral https://t.co/MRHApUbfTV — 20minutos.es (@20m) November 30, 2020

Pese a que tiene esta meta muy clara dentro de sus planes, no es la única solución que podría implementar como presidente, ya que mencionó que existe una alternativa si Messi decide salir.

“Para el club sería muy bueno mantener el liderazgo de Messi porque aunque no es eterno tenemos claro que aún le quedan años de máximo nivel en el campo. Esperamos que sea así, aunque en caso contrario también tenemos previsto un plan B“, explicó para cerrar el tema.

Otras de las propuestas que mencionó son “revertir la dramática situación económica” que se vive en el club, también habló de mantener a Koeman y, en general, de devolverle la gloria al equipo.